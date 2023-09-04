Погода в Одесі 5 вересня: чи почала осінь вступати у свої права?

В Одесі та області завтра, 5 вересня, за даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів протягом дня очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. В області вночі можливі пориви вітру до 17 м/с.
Прогноз погоди в Одесі 5 вересня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 27-29°C.
Температура морської води 24-25°C.
Прогноз погоди в Одеській області 5 вересня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 15-20°C, вдень 25-30°C.
На автошляхах області видимість добра.