Одесский Греческий парк, скульптуры Ревы

Прогноз погоды в Одессе на 5 июня

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В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 24-26°С.

Температура морской воды 17-18°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 5 июня

По Одесской области в четверг переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 24-29°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: В Одесской области заброшенную территорию превратили в красивый парк (фото).

Фото Марии Котовой

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