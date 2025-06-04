Прогноз погоды в Одессе на 5 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 17-18°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 5 июня
По Одесской области в четверг переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой