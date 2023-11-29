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Погода в Одессе 30 ноября: что прогнозируют синоптики в последний день осени

Погода в Одессе 30 ноября: что прогнозируют синоптики в последний день осени

В четверг, 30 ноября, в Одессе и Одесском регионе синоптики прогнозируют ветренную погоду, без осадков. Ночью будет незначительный мороз. Днем температура поднимется до 7 градусов тепла.

Погода в Одессе

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в четверг, 30 ноября, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью северо-западный, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°С мороза, днем 5-7°С тепла.

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Погода в Одесской области

По области также осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер ночью северо-западный, днем южный, 9-14 м/с, вечером местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 2-7°С мороза, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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