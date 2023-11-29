Погода в Одессе 30 ноября: что прогнозируют синоптики в последний день осени

Погода в Одессе 27 ноября: опять метель? В Одессе и Одесской области снова объявлено штормовое предупреждение: завтра, в понедельник, 27 ноября 2023 года, синоптики снова прогнозируют обильный снег, метель и гололедицу на дорогах. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 26 ноября: воскресенье будет снежным? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 26 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидаются сложные погодные условия: шквальный ветер, обильные осадки в виде снега, на дорогах гололедица. ПОДРОБНЕЕ