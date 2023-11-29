Погода в Одесі 30 листопада: що прогнозують синоптики в останній день осені

У четвер, 30 листопада, в Одесі та Одеському регіоні синоптики прогнозують вітряну погоду, без опадів. Уночі буде невеликий мороз. Вдень температура підніметься до 7 градусів тепла.
Погода в Одесі
За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів у четвер, 30 листопада, в Одесі буде хмарно із проясненнями. Без опадів.
Вітер уночі північно-західний, удень південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4 ° С морозу, вдень 5-7 ° С тепла.
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Погода в Одеській області
В області також опадів не прогнозують. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер вночі північно-західний, удень південний, 9-14 м/с, увечері місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла.
На автошляхах області видимість добр, вночі та вранці місцями ожеледиця.