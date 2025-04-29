багряник

Прогноз погоды в Одессе на 30 апреля

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В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 20-22°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 30 апреля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 19-24°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в одесском Горсаду почти полностью расцвел багряник, или церцис европейский, известный как «дерево Иуды».

Фото Марии Котовой

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