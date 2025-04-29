Прогноз погоды в Одессе на 30 апреля
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 20-22°С.
Читайте также: Одесские каштаны защитят от минирующего вредителя
Прогноз погоды в Одесской области на 30 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9°С, днем 19-24°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в одесском Горсаду почти полностью расцвел багряник, или церцис европейский, известный как «дерево Иуды».
Фото Марии Котовой