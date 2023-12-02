Погода в Одессе 3 декабря: каким будет первое зимнее воскресенье

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашнее воскресенье, 3 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области будет достаточно теплым. Существенных осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 3 декабря
В Одессе завтрашний день обещает быть облачным, но с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, днем он сменит направление на северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с, ночью возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем она поднимется до 12-14°С выше нуля.
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Прогноз погоды в Одесской области на 3 декабря
По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 9-14°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой