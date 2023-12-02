Погода в Одесі 3 грудня: якою буде перша зимова неділя

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтрашня неділя, 3 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області буде досить теплою. Суттєвих опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 3 грудня
В Одесі завтра обіцяє бути хмарним, але з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, вдень він змінить напрямок на північно-західний, його швидкість становитиме 9-14 м/с, вночі можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі 8-10°С тепла, вдень вона підніметься до 12-14°С вище нуля.
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Прогноз погоди в Одеській області на 3 грудня
На Одещині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 9-14°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової