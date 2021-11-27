Погода в Одессе 28 ноября: будет ли воскресенье штормовым?

Завтра, в воскресенье, 28 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем она поднимется до 9-14 градусов выше нуля.
Напомним, в ночь на субботу, 27 ноября, Одессу накрыл циклон Йылмаз. От последствий шторма пострадала набережная на Ланжероне – там разворотило деревянный настил.
Фото: УСИ