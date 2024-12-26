Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 27 декабря: ожидается ли снег

Погода в Одессе 27 декабря: ожидается ли снег

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 27 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до 1-3°С.

Прогноз погоды в Одессе на 27 декабря

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 1-3°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 27 декабря

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, гололед, гололедица. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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