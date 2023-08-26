Погода в Одессе 27 августа: возможен небольшой туман

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 27 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Осадков не ожидается, но утром возможен небольшой туман.
Прогноз погоды в Одессе 27 августа
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Утром слабый туман.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем воздух прогреется до 29-31°С.
Температура морской воды 25-26°С.
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Прогноз погоды в Одесской области 27 августа
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Утром местами туман.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.