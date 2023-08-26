Погода в Одесі 27 серпня: можливий невеликий туман

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 27 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та спекотна погода. Опадів не очікується, але зранку можливий невеликий туман.
Прогноз погоди в Одесі 27 серпня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.
Вітер південний, 6-11 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень повітря прогріється до 29-31°С.
Температура морської води 25-26°С.
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Прогноз погоди на Одещині 27 серпня
На Одещині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.
Вітер південний, 6-11 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 29-34°С.
На автошляхах області зранку місцями туман, видимість 200-500 м.