Погода в Одессе 26 октября: какой прогноз сделали синоптики на вторник

Завтра, во вторник, 26 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 9-11 °С.
Прогноз погоды на 26 октября в Одесской области
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 8-13 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одессе 27-28 октября
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер южный, 28 октября северо-восточный, 6-11 м/с.
- Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 10-15 °С.
Прогноз погоды в Одессе 29-30 октября
- Без осадков. Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 10-15 °С.
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