Одесса, 16-я станция Фонтана

Прогноз погоды в Одессе на 24 января

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В Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 24 января

По Одесской области в пятницу облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман, местами слабый гололед, гололедица.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 5-10°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.

Выбор редакции: Одесская область вошла в тройку регионов, где новый бизнес открыли иностранцы.

Фото Александра Бурлака

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