Прогноз погоды в Одессе на 24 января
В Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 24 января
По Одесской области в пятницу облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман, местами слабый гололед, гололедица.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.
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Фото Александра Бурлака