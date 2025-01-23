Прогноз погоди в Одесі на 24 січня
В Одесі завтра хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 6-11 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 24 січня
По Одеській області в п’ятницю хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, місцями помірні, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
Вітер південний, 6-11 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
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Фото Олександра Бурлака