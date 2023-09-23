Погода в Одессе 24 сентября: бабье лето в разгаре

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 24 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая для осени погода. Осадков не ожидается, а вот утренний туман местами возможен.
Прогноз погоды в Одессе 24 сентября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 24-26°С выше нуля.
Температура морской воды 21-22°С.
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Прогноз погоды в Одесской области 24 сентября
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С тепла, днем воздух прогреется до 24-29°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.