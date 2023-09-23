Погода в Одесі 24 вересня: бабине літо у розпалі

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 24 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається досить тепла для осені погода. Опадів не очікується, а ось ранковий туман подекуди можливий.
Прогноз погоди в Одесі 24 вересня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-18°С, вдень 24-26°С вище за нуль.
Температура морської води 21-22°С.
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Прогноз погоди на Одещині 24 вересня
На Одещині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°С, вдень повітря прогріється до 24-29°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.