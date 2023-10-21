Погода в Одессе 22 октября: будет ли воскресенье таким же аномально жарким?

Субботний день, 21 октября 2023 года, побил рекорд: температурный максимум достиг +31,1°C. Каким же обещает быть завтрашний воскресный день?
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в воскресенье, 22 октября, в Одессе и Одесской области сохранится теплая и сухая погода. Осадков не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе на 22 октября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем она поднимется до 22-24°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 16 октября
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17 ° С, днем 22-27°С, местами до 30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.