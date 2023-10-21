Погода в Одессе 22 октября: будет ли воскресенье таким же аномально жарким?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в воскресенье, 22 октября, в Одессе и Одесской области сохранится теплая и сухая погода. Осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Одессе на 22 октября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем она поднимется до 22-24°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 октября

По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17 ° С, днем 22-27°С, местами до 30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.