Погода в Одесі 22 жовтня: чи буде неділя такою ж аномально спекотною?

Суботній день, 21 жовтня 2023, побив рекорд: температурний максимум досяг +31,1°C. Яким же обіцяє бути недільний завтрашній день?
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у неділю, 22 жовтня, в Одесі та Одеській області утримається тепла та суха погода. Опадів не очікується.
Прогноз погоди в Одесі на 22 жовтня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень вона підніметься до 22-24°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 16 жовтня
На Одещині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С, подекуди до 30°С.
На автошляхах області видимість добра.