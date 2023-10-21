Погода в Одесі 22 жовтня: чи буде неділя такою ж аномально спекотною?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у неділю, 22 жовтня, в Одесі та Одеській області утримається тепла та суха погода. Опадів не очікується.

Прогноз погоди в Одесі на 22 жовтня

В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень вона підніметься до 22-24°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 16 жовтня

На Одещині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С, подекуди до 30°С.

На автошляхах області видимість добра.