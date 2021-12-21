Погода в Одессе 22 декабря: снега не обещают

Завтра, в среду, 22 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Одессе 22 декабря

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, среда в Одессе обещает быть пасмурной с возможными прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Ночью ожидается от 7 до 9 градусов мороза, днем температура воздуха поднимется до 0-2 градусов ниже нуля.

Погода в Одесской области 22 декабря

В Одесской области в среду синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до 6-11 градусов со знаком “минус”, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

На дорогах области видимость хорошая.

Напомним, накануне в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.