Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 21 декабря: штормовое предупреждение и мороз

Погода в Одессе 21 декабря: штормовое предупреждение и мороз

По сообщению синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей 21 декабря 2021 года в городе Одесса ожидается такая погода:

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В Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 2-4°С мороза.

Погода в Одесской области 21 декабря

  • В Одесской области 21 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью и днем 1-6°С мороза.

На автодорогах области видимость хорошая.

Штормовое предупреждение по Одессе и области 21 декабря

При этом в Одессе и области Укргидрометцентр объявил 21 декабря штормовое предупреждение. Его причина в сильных порывах ветра, которые могут нести потенциальную опасность людям и транспортным средствам.

Особенно актуально такое предупреждение в Одессе, где во время ветра часто падают ветки деревьев. Поэтому ставить автомобили под деревьями не рекомендуется. Также стоит соблюдать осторожность пешеходам, проходя вблизи деревьев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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