Погода в Одессе 21 июля: придет ли долгожданная прохлада?

Завтра, в среду, 21 июля, в Одессе ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью составит +20+22 °С, днем +28+30 °С.
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью +17+22 °С, днем столбики термометров покажут +25+30 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, ранее в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение на среду, 21 июля из-за вероятности грозы и дождя с градом. Объявлен первый («желтый») уровень опасности.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, четвертая неделя июля в Одессе обещает быть солнечной и сухой. При этом изнуряющая жара немного спадет.