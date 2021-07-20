Погода в Одессе 21 июля: придет ли долгожданная прохлада?

Завтра, в среду, 21 июля, в Одессе ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью составит +20+22 °С, днем +28+30 °С.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +17+22 °С, днем столбики термометров покажут +25+30 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, ранее в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение на среду, 21 июля из-за вероятности грозы и дождя с градом. Объявлен первый («желтый») уровень опасности.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, четвертая неделя июля в Одессе обещает быть солнечной и сухой. При этом изнуряющая жара немного спадет.