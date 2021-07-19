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Дождутся ли одесситы прохлады – прогноз синоптиков на неделю

Дождутся ли одесситы прохлады – прогноз синоптиков на неделю

Четвертая неделя июля в Одессе обещает быть солнечной и сухой. При этом изнуряющая жара немного спадет.
Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Так, понедельник и вторник, 19 и 20 июля, одесситам еще придется немного помучаться от жары, которая в эти дни достигнет своего пика: днем столбики термометров поднимутся до отметки +33+35°С. Ветер ожидается северо-западный, с порывами до 9-14 метров в секунду.

А вот в середине недели температура воздуха пойдет на спад: ночью ожидается до 15-20 °С тепла, а днем она составит +25+30 °С. Ветер сменит направление на северный и будет дуть со скоростью до 15-20 метров в секунду. Не исключено, что пойдет дождь с грозой.

Однако под конец снова вернется летний зной. По сравнению с предыдущей неделей, средние показания поднимутся на один градус и составят +25 °С.

Прогноз погоды на сегодня можно узнать здесь.

Ранее мы рассказывали, как выжить в аномальную жару.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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