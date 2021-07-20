В Одессе и области ожидают грозу – объявлено штормовое предупреждение

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на среду, 21 июля.

Как информирует областное управление ГСЧС, завтра в регионе прогнозируют переменную облачность с грозой, градом и кратковременным дождем. В этой связи по области объявлен первый («желтый») уровень опасности.

Местных жителей просят по возможности ограничить свои перемещения по городу. А из-за угрозы обрыва линий электропередач и падения веток деревьев не рекомендуется оставлять авто в ненадежных местах.

Ранее мы рассказывали, дождутся ли одесситы прохлады на этой неделе.

Фото: odnews.info