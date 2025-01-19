Одесса, парк Марка Твена зимой
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Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей,

Прогноз погоды в Одессе на 20 января

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 20 января

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 5-10°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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