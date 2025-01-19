Таков прогноз Гідрометцентра Чорного і Азовського морів,
Прогноз погоди в Одесі на 20 січня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, днем 6-8°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 20 січня
По Одеській області завтра міндива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах області видимість хороша.
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