Одесса, парк Марка Твена зимой
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Таков прогноз Гідрометцентра Чорного і Азовського морів,

Прогноз погоди в Одесі на 20 січня

В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2°С морозу, днем 6-8°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 20 січня

По Одеській області завтра міндива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, днем 5-10°С тепла.

На автодорогах області видимість хороша.

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