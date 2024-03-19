Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 20 марта: прекратится ли дождь

Погода в Одессе 20 марта: прекратится ли дождь

Завтра, в среду, 20 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 20 марта

В Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 20 марта

По Одесской области Облачно. Ночью местами небольшие осадки, днем умеренный дождь. Ночью и утром местами гололед, гололедица.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км, гололедица.

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