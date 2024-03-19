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Погода в Одесі 20 березня: чи припиниться дощ

Погода в Одесі 20 березня: чи припиниться дощ

Завтра, в середу, 20 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається похмура та дощова погода. Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 20 березня

В Одесі хмарно. Вночі без істотних опадів, Вдень помірний дощ.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 20 березня

По Одеській області хмарно. Вночі місцями невеликі опади, вдень помірний дощ. Вночі та вранці місцями ожеледь, ожеледиця.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км, ожеледиця.

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