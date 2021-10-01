Погода в Одессе 2 октября: прогноз на субботу

Какой будет погода в Одессе осенью и зимой? Лето недолго радовало нас своим теплом, а в сентябре погода менялась настолько часто, что порадоваться бабьему лету мы просто не успели. Как утверждают синоптики, осень в этом году будет короткой. ПОДРОБНЕЕ