Погода в Одессе 2 октября: прогноз на субботу

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура:
- ночью 6-8 °С выше нуля;
- днем она поднимется до 14-16 °С тепла.
Погода в Одесской области
В Одесской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура:
- ночью 3-8 °С со знаком «плюс». Местами на поверхности почвы заморозки 0-2 °С.
- Днем воздух прогреется до +11+16 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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