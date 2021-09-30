Какой будет погода в Одессе осенью и зимой?

Лето недолго радовало нас своим теплом, а в сентябре погода менялась настолько часто, что порадоваться бабьему лету мы просто не успели. Как утверждают синоптики, осень в этом году будет короткой.

Погода во второй половине осени ожидается неустойчивой, со сменяющими друг друга периодами дождей и тепла, а похолодание придет рано и плавно перетечет в зиму. Так что же приготовили одесситам два последних месяца осени?

Октябрь: сухо и комфортно

Октябрь порадует нас солнечной, сухой, но прохладной погодой. В середине месяца — примерно с 8 по 13 октября — нас ожидает еще одна неделя бабьего лета. Затем на несколько дней немного похолодает, а с 19 октября вновь потеплеет. Температура, конечно, будет уже не летней, но вполне комфортной. В частности, в прогнозе европейских метеорологов, который затрагивает и наш регион, говорится, что октябрь у нас будет сухим, и причина этого — Азорский антициклон, который «зависнет» над территорией нашей страны надолго.

Народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз, который несколько отличается от «официальной версии». Он считает, что в октябре нас ожидают частые «температурные качели» с резким потеплением и похолоданием. В отдельные дни столбик термометра может подниматься до почти летних значений, а уже через несколько дней падать до нулевой отметки. В конце октября может сильно похолодать, вплоть до небольших минусовых температур. Дожди народный синоптик прогнозирует 5, 6, 10, 20 и 23 и 26 октября.

Ноябрь: первое дыхание зимы

В ноябре солнечных дней будет мало, а небо большую часть месяца будет скрыто за облаками. По прогнозу Украинского гидрометцент­ра, к концу ноября нас может «порадовать» первый снег. В южной части нашей области вместо снега, вероятнее всего, пройдет холодный дождь. Температура воздуха ночью будет держаться около нуля, а днем — в пределах 5-9 градусов тепла. Однако несмотря на это, синоптики считают, что в последнем осеннем месяце температура воздуха может превысить многолетние показатели нормы.

Леонид Горбань согласен с прогнозом метеорологов: ноябрь будет холодным, с дождями, ранним снегом и заморозками, которые могут начаться уже с 17-го числа. И хотя одесситы эти погодные катаклизмы почувствуют в меньшей мере, конец месяца даже в нашем городе будет достаточно холодным. В середине ноября возможно короткое потепление.

Зимние сюрпризы

Особенностью зимы 2021-2022 годов будут перепады температур с периодами сильных морозов и оттепелей. Об этом заявила Вазира Муртазинова, специалист по долгосрочным прогнозам Гидрометинститута Национальной академии наук Украины. Первые морозы и даже снег в НАН прогнозируют уже к концу октября. При этом ноябрь обещает быть довольно теплым. Схожий прогноз на зиму в Центральной Европе дал метеоцентр при университете Рединга (Великобритания). Исследователи считают, что в наш регион то и дело будут приходить холодные антициклоны из Сибири.

Для тех, кто рассчитывает на теплую зиму, прогноз и народных синоптиков выглядит неутешительно. Леонид Горбань считает, что вся зима будет снежной и холодной, а первые серьезные морозы ударят уже в декабре. В первой декаде первого зимнего месяца вероятны ледяные дожди.

Ранее мы рассказывали о том, когда одесситы перестанут страдать от природных катаклизмов.