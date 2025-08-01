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В Одесской области открыли Хаб Устойчивого Бизнеса для поддержки предпринимателей во время войны

Центр предоставляет консультации, обучение, грантовые возможности и программы поддержки бизнеса

Новый центр поддерживает предпринимателей в условиях войны

Одесская ОГА заявила о росте бизнеса в условиях войны. По этому поводу областной орган власти сообщил об открытии Хаба Устойчивого Бизнеса — пространства, где предприниматели могут получить поддержку, новые знания, вдохновение и партнерства для развития собственного дела.

Во время мероприятия обсуждали вызовы, с которыми сталкивается бизнес во время войны, презентовали практические инструменты, делились опытом адаптации. Заместитель начальника Одесской ОГА Дмитрий Радулов рассказал о программах поддержки предпринимателей и ответил на самые актуальные вопросы. Он отметил важность сотрудничества власти и бизнеса, отметив, что такие платформы позволяют слышать потребности предпринимателей и строить эффективное сотрудничество.

Предприниматели могут обращаться в Одесский областной центр занятости за консультациями, обучением, грантовыми возможностями и программами поддержки. Инициативу реализовала Ассоциация частных работодателей в партнерстве с программой развития ООН в Украине при финансовой поддержке Правительства Японии.

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