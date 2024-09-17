Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 18 сентября: не ходите под деревьями

Погода в Одессе 18 сентября: не ходите под деревьями

Завтра днем, 18 сентября 2024 года, в Одессе и области ожидаются порывы северного ветра 15-17 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.

В этой связи остаются актуальными призывы мэрии быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу, а также не оставлять свои авто и осторожно передвигаться под деревьями и линиями электропередач.

Прогноз погоды в Одессе на 18 сентября

Облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 19-21°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 18 сентября

По Одесской области облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 18-23°С.

На автодорогах области, видимость хорошая.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua