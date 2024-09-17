Погода в Одессе 18 сентября: не ходите под деревьями

Завтра днем, 18 сентября 2024 года, в Одессе и области ожидаются порывы северного ветра 15-17 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.
В этой связи остаются актуальными призывы мэрии быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу, а также не оставлять свои авто и осторожно передвигаться под деревьями и линиями электропередач.
Прогноз погоды в Одессе на 18 сентября
Облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 19-21°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 сентября
По Одесской области облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 18-23°С.
На автодорогах области, видимость хорошая.