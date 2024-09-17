Погода в Одесі 18 вересня: не ходіть під деревами

Завтра вдень, 18 вересня 2024 року, в Одесі та області очікуються пориви північного вітру 15-17 м/с. У регіоні діє штормове попередження.
У зв’язку з цим залишаються актуальними заклики мерії бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки містом, а також не залишати свої авто та обережно пересуватися під деревами та лініями електропередач.
Прогноз погоди в Одесі на 18 вересня
В Одесі хмарно. Вночі без істотних опадів, Вдень помірний дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень 19-21°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 вересня
По Одеській області хмарно. Вночі без істотних опадів, Вдень помірний дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 18-23°С.
На автошляхах області, видимість добра.