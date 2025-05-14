Одесские влюбленные зайцы

Прогноз погоды в Одессе на 15 мая

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В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем от 16 до 18°С.

Температура морской воды 12-13°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 15 мая

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 16-21°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Вы также можете узнать: Одесские экологи получили современные материалы для оценки состояния Черного моря.

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