Прогноз погоды в Одессе на 15 мая
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем от 16 до 18°С.
Температура морской воды 12-13°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 15 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 4-9°С, днем 16-21°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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