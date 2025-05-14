Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине.

Передача оборудования состоялась в рамках проекта по оценке вреда окружающей среде, реализуемого ПРООН при финансовой поддержке правительства Швеции.

Новые материалы помогут специалистам проводить лабораторный анализ загрязнения морской воды в Одесской и Николаевской областях, включая оценку последствий разлива нефтепродуктов после аварии российских танкеров в Керченском проливе в конце 2024 года. Загрязнение, зафиксированное в январе 2025-го на побережье Одесской области, потребовало усиленного контроля.

Экологическая инспекция уже активизировала мониторинг состояния морских вод и береговой линии, чтобы выявить масштабы и последствия загрязнения. Благодаря новым расходным материалам анализы станут более точными и регулярными, что поможет оперативно реагировать на экологические угрозы и выстраивать долгосрочные стратегии по восстановлению.

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И.о. главы Госэкоинспекции Украины Игорь Зубович подчеркнул важность международной поддержки в условиях системного ущерба окружающей среде, нанесенного войной. Он выразил благодарность ПРООН и правительству Швеции за предоставленную помощь.

Напомним, мазут с затонувших российских танкеров достиг побережья Одесской области 24 января 2025 года. По мнению экоактивиста Владислава Балинского, ближе к лету мазут начнет всплывать и тогда можно будет в полной мере оценить последствия экобедствия в Черном море.