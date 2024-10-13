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Где в Одесской области снят запрет на вылов раков

Где в Одесской области снят запрет на вылов раков

С 5 октября 2024 года в некоторых водоемах Одесской области сняли ограничения на отлов речных раков.

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, этот запрет был связан с периодом линьки и вынашивания икры, во время которого эти водные жители особенно уязвимы и поэтому в это время отлов раков строго запрещается.

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В то же время сроки действия ограничений могут отличаться как в разных регионах Украины, так и в Дунайских и Днестровских водных бассейнах Одесской области.

Так, в Дунайских водоемах период линьки речных раков завершился 5 октября. Это означает, что любители рыболовства могут возобновить отлов раков, придерживаясь при этом других правил рыбалки.

А вот в Днестровских водоемах этот период завершится позже – 14 октября.

Рыбоохранный патруль призывает рыбаков соблюдать установленные правила, чтобы помочь сохранить популяцию речных раков и поддерживать экосистему региона.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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