Май в Одессе, после дождя

Прогноз погоды в Одессе на 14 мая

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°С, днем 16-18°С.

Температура морской воды 12-13°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 14 мая

По Одесской области в среду облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°С, днем 16-21°С.

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