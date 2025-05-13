Прогноз погоды в Одессе на 14 мая
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°С, днем 16-18°С.
Температура морской воды 12-13°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 14 мая
По Одесской области в среду облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8°С, днем 16-21°С.
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