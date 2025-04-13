Апрель в Одессе, весенние цветы
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Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 14 апреля

Завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 14 апреля

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Утром местами слабый туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, местами 0-3°С мороза, днем 10-15°С тепла.

На автодорогах области утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Напомним, в Одесской области на период с 20 апреля по 9 мая 2025 года введен временный запрет на промышленный вылов сельди. Ограничения касаются отдельных участков рек Дунай и Днестр, а также Днестровского лимана.

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