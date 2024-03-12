Погода в Одессе 13 марта: среда обещает быть мокрой?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 13 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода и, к тому же, усилится восточный ветер.
Прогноз погоды в Одессе на 13 марта
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра будет облачно. В течение дня дождь.
Юго-восточный ветер днем сменит направление на восточный, его скорость составит 9-14 м/с, ночью и утром порывы будут достигать 15-17 м/с.
Температура ночью и днем 5-7°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 13 марта
По Одесской области 13 марта облачно. Ожидаются и осадки – преимущественно в виде дождя. На севере ночью и утром гололедица.
Ветер юго-восточный, днем восточный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью и днем 5-10°С тепла, на севере 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, ночью и утром на севере гололедица.