Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 13 марта: среда обещает быть мокрой?

Погода в Одессе 13 марта: среда обещает быть мокрой?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 13 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода и, к тому же, усилится восточный ветер.

Прогноз погоды в Одессе на 13 марта

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра будет облачно. В течение дня дождь.

Юго-восточный ветер днем сменит направление на восточный, его скорость составит 9-14 м/с, ночью и утром порывы будут достигать 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 5-7°С тепла.

Читайте также: В Одессе объявлено штормовое предупреждение: прогноз погоды на ближайшие дни

Прогноз погоды в Одесской области на 13 марта

По Одесской области 13 марта облачно. Ожидаются и осадки – преимущественно в виде дождя. На севере ночью и утром гололедица.

Ветер юго-восточный, днем восточный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 5-10°С тепла, на севере 0-5°С тепла.

На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, ночью и утром на севере гололедица.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua