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Погода в Одесі 13 березня: середа обіцяє бути мокрою?

Погода в Одесі 13 березня: середа обіцяє бути мокрою?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 13 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається похмура та дощова погода і, до того ж, посилиться східний вітер.

Прогноз погоди в Одесі на 13 березня

За прогнозами синоптиків, в Одесі завтра буде хмарно. Дощ.

Південно-східний вітер вдень змінить напрямок на східний, його швидкість становитиме 9-14 м/с, вночі та вранці пориви сягатимуть 15-17 м/с.

Температура вночі та вдень 5-7°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 13 березня

По Одеській області 13 березня хмарно. Очікуються та опади – переважно у вигляді дощу. На півночі вночі та вранці ожеледиця.

Вітер південно-східний, вдень східний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі та вдень 5-10°С тепла, на півночі 0-5°С тепла.

На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, вночі та вранці на півночі ожеледиця.

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