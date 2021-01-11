Погода в Одессе 12 января: дождемся ли снега?

Погода в Одессе 8 января: дождь и ветер Завтра, в пятницу, 8 января, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ