Погода в Одессе 12 января: дождемся ли снега?

Завтра, во вторник, 12 января, в Одессе ожидается облачная погода. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 0-2 °С мороза, днем 0-2 °С тепла.
По Одесской области переменная облачность. Местами небольшие осадки.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 0-5 °С мороза, днем от 1 °С мороза до 4 °С тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.
Ранее сообщалось, что на Одессу надвигается снегопад.
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