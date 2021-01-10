На Одессу надвигается снегопад

Выпавший вчера в Одессе первый снег – это явление. Во-первых, снег в Одессе – всегда явление, а, во-вторых, он стал первым за два года.

– Ну, разве это снег, одно название! – так уже на следующий день отозвались о нем одесситы.

В самом деле, снега как такового, крайне мало, а вот шторм, легкое (к счастью!) обледенение и порывы ветра теплолюбивых горожан напугали.

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