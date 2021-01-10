Новости Одессы и Одесской области

На Одессу надвигается снегопад

На Одессу надвигается снегопад

Ночью и днем 11 января по Одесской области, ночью и утром по Одессе ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица. 

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Такой прогноз передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер будет северо-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха в Одессе ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла.

В Одесской области температура ночью составит 0-5°С мороза, днем от 1°С мороза до 4°С тепла.

12 января местами гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

Уже на 13 января осадки прогнозируют местами значительные, местами налипание мокрого снега, гололедица. Ветер изменится на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 4°С мороза до 1°С тепла.

14-15 января без существенных осадков, лишь ночью 14 января местами снег. Температура: 14 января ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С мороза,

15 января ночью 6-11°С мороза, днем 3-8°С мороза.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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