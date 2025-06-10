Прогноз погоды в Одессе на 11 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 19-20°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 11 июня
По Одесской области в среду переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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