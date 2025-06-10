Одесский Греческий парк, фонтан

Прогноз погоды в Одессе на 11 июня

Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 24-26°С.

Температура морской воды 19-20°С.

Еще вы можете узнать: В Одессе ремонтируют трамвайные пути: как будет ходить электротранспорт

Прогноз погоды в Одесской области на 11 июня

По Одесской области в среду переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Читайте также: Гагаузское село Котловина: почему курбан – это больше, чем блюдо? (видео).

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме