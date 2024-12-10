Погода в Одессе 11 декабря: будет ли среда, 11 декабря, такой же дождливой, как вторник?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 11 декабря 2024 года в Одессе и Одесской области существенных осадков синоптики не обещают. Воздух прогрепется до 3-5°С
Прогноз погоды в Одессе на 11 декабря
В Одессе завтра облачно. Ночью умеренные осадки. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 3-5°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 11 декабря
По Одесской области облачно. Ночью умеренные осадки. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью и днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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