Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 11 декабря: будет ли среда, 11 декабря, такой же дождливой, как вторник?

Погода в Одессе 11 декабря: будет ли среда, 11 декабря, такой же дождливой, как вторник?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 11 декабря 2024 года в Одессе и Одесской области существенных осадков синоптики не обещают. Воздух прогрепется до 3-5°С

Прогноз погоды в Одессе на 11 декабря

В Одессе завтра облачно. Ночью умеренные осадки. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 3-5°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 11 декабря

По Одесской области облачно. Ночью умеренные осадки. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 0-5°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Под Одессой обнаружили нелегальную свалку бытовых отходов.

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