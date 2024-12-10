Погода в Одесі 11 грудня: чи буде середа, 11 грудня, такою ж дощовою, як вівторок?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 11 грудня 2024 року в Одесі та Одеській області істотних опадів синоптики не обіцяють. Повітря прогріпається до 3-5°С
Прогноз погоди в Одесі на 11 грудня
В Одесі хмарно. Вночі помірні опади. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 3-5°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 11 грудня
По Одеській області хмарно. Вночі помірні опади. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі та вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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