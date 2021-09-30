Погода в Одессе 1 октября: каким будет начало второго месяца осени

Завтра, в пятницу, 1 октября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8 °С выше нуля, днем она поднимется до 14-16 °С тепла.
А каким будет 1 октября в Одесской области?
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8 °С со знаком «плюс», местами на поверхности почвы заморозки 0-2 °С, днем воздух прогреется до +11+16 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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