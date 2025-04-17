Про це йдеться в повідомленні Молдавської залізниці.

Наразі тривають інтенсивні всебічні переговори про можливе відкриття маршруту. Насамперед планують запустити вантажні поїзди.

Молдавський перевізник працює над «пошуком варіантів відновлення перевезень українських вантажів до Європейського Союзу та у зворотному напрямку через Республіку Молдова, з огляду на те, що війна в Україні призвела до фактично повного перенаправлення вантажних і пасажирських потоків в обхід Молдови».

Пасажирський поїзд, у разі відновлення сполучення між Кишиневом і Одесою, проходитиме через невизнане Придністров’я.

«Сторони дійшли спільної думки, що необхідно відновити роботу пасажирського маршруту Кишинів – Одеса, запуск якого заплановано з відкриттям літнього сезону», – йдеться в повідомленні Молдавської залізниці.

Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що під час ухвалення рішення про відновлення руху поїзда Кишинів – Одеса через Придністров’я моменти безпеки будуть ключовими.

«Ми зараз цю ідею всебічно опрацьовуємо з усіма причетними інститутами з економічної, фінансової та інших точок зору. Тобто, ми нашим молдовським партнерам відповідаємо конструктивно і обговорюємо зараз, як дійсно цю ідею можна втілити», – розповів Тихий.

Нагадаємо, рух поїздів за маршрутом Одеса-Кишинів було припинено в лютому 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До цього поїзд курсував через невизнану ПМР, зокрема, із зупинкою в Тирасполі.

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