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Поезд Одесса – Черновцы вошел в ТОП-5 самых популярных направлений на новогодние праздники

Поезд Одесса – Черновцы вошел в ТОП-5 самых популярных направлений на новогодние праздники

«Укрзалізниця» опубликовала ТОП-5 поездов, которые пользовались наибольшим спросом у украинских пассажиров в праздничный период.

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Так, 44% пассажиропотока в период с 23 декабря 2021-го по 10 января 2022 года пришлось на западное направление.

А пятерка самых популярных поездов выглядит следующим образом:

  1. № 45/46 Ужгород – Лисичанск (47,2 тыс. пассажиров);
  2. № 41/42 Днепр – Трускавец (33,6 тыс. пассажиров);
  3. № 55/56 Киев – Рахов (29,1 тыс. пассажиров);
  4. № 135/136 Одесса – Черновцы (24,8 тыс. пассажиров);
  5. № 122/121 Николаев – Киев (24,6 тыс. пассажиров).

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Также «Укрзалізниця» представила ТОП-3 поездов по абсолютному показателю наполняемости (95-100%):

  1. поезд № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
  2. № 71/72 Киев – Запорожье;
  3. № 45/46 Ужгород – Лисичанск.

А в целом за время новогодних праздников «Укрзалізниця» перевезла 1,5 млн пассажиров. Это на 38% больше, чем за аналогичный период 2020/2021 годов.

Ранее в связи с повышенным спросом во время новогодних праздников компания «Укрзалізниця» назначила 6 дополнительных поездов, в частности, поезд Киев – Одесса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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