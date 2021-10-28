Новые поезда для Одессы: что добавили в расписание

«Укрзалізниця» представила планы на 2022 год. Они предусматривают запуск четырех новых составов в Одессу: из Хуста, Лисичанска, Чернигова и Рахова.

Кроме этих поездов прибывающих и отправляющихся непосредственно из Одессы, «Укрзалізниця» планирует добавить еще 18 железнодорожных маршрутов, которые соединят разные города страны. Также в планах железнодорожников — изменить расписание движения поездов.

Новые поезда в Одессу и из Одессы

Четыре новых состава внутреннего сообщения начнут курсировать с 12 декабря. Это:

поезд №25/26 «Одесса — Хуст» , который будет курсировать через день. Расписание пока уточняется;

, который будет курсировать через день. Расписание пока уточняется; поезд №76/75 «Одесса — Рахов» : отправление ежедневно из Одессы в 14.15, прибытие в Рахов — в 8.29, отправление из Рахова — в 13.26, прибытие в Одессу — в 8.11. Новый состав заменит поезд №25/26 «Одесса — Рахов», который ходил через день;

: отправление ежедневно из Одессы в 14.15, прибытие в Рахов — в 8.29, отправление из Рахова — в 13.26, прибытие в Одессу — в 8.11. Новый состав заменит поезд №25/26 «Одесса — Рахов», который ходил через день; поезд №89/90 «Одесса — Лисичанск» , который будет курсировать через день: отправление из Одессы в 19.20, прибытие в Лисичанск — в 15.34, отправление из Лисичанска — в 17.04, прибытие в Одессу — в 11.47;

, который будет курсировать через день: отправление из Одессы в 19.20, прибытие в Лисичанск — в 15.34, отправление из Лисичанска — в 17.04, прибытие в Одессу — в 11.47; поезд №203/204 «Чернигов — Одесса», который будет курсировать через день и проезжать через Киев и Винницу. Отправление из Одессы — в 13.38, прибытие в Чернигов — в 4.03. В обратном направлении: отправление из Чернигова — в 21.50 и прибытие в Одессу — в 11.25.

Кроме того, «Укрзалізниця» вводит следующие новые поезда: №39/40 «Киев — Рахов»; №55/56 «Киев — Яремче»; №57/58 «Киев — Ясиня»; №59/60 «Киев — Чоп»; №149/150 «Полтава — Черновцы»; №52/51 «Киев — Херсон»; №751/752 «Киев — Херсон»; №134/133 «Николаев — Черновцы»; №67/68 «Мариуполь — Львов»; №104/103 «Киев — Мариуполь»; №112/111 «Киев — Авдеевка»; №113/114 «Львов — Бахмут»; №793/794 «Харьков — Днепр, Кривой Рог»; №795/796 «Днепр — Харьков, Бахмут» и другие.

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Новое расписание поездов

С 12 декабря также изменится и график движения поездов, а том числе и с Одесского вокзала. Время отправления и прибытия железнодорожного транспорта «Укрзалізниця» отредактировала с учетом пожеланий пассажиров.

Так, некоторые поезда начнут следовать быстрее:

№108/107 «Одесса — Ужгород» ускорится на 1 час и 15 минут из Одессы, на обратном пути — на 1 час 29 минут;

ускорится на 1 час и 15 минут из Одессы, на обратном пути — на 1 час 29 минут; №90/89 «Одесса — Лисичанск» ускорится на 31 минуту при следовании в Одессу;

ускорится на 31 минуту при следовании в Одессу; №132/131 «Одесса — Житомир» ускорится на 25 минут по пути из Одессы и на 50 минут в обратном направлении;

ускорится на 25 минут по пути из Одессы и на 50 минут в обратном направлении; №142/141 «Мариуполь — Одесса» ускорится на 1 час и 3 минуты при следовании из Одессы и на 28 минут — на обратном пути;

ускорится на 1 час и 3 минуты при следовании из Одессы и на 28 минут — на обратном пути; №145/146 «Киев — Измаил» ускорится на 49 минут по пути из Киева, на 1 час и 2 минуты — по пути из Измаила;

ускорится на 49 минут по пути из Киева, на 1 час и 2 минуты — по пути из Измаила; №148/147 «Одесса — Киев» ускорится на 32 минуты по пути из Одессы, а в обратном направлении — на 16 минут.

Каким будет новое меню в поездах

«Укрзалізниця» также обновила меню в поездах — правда, пока только в типа «Интерсити». Уже с 1 ноября пассажирам будут предлагать ланч-боксы на любой вкус. Пассажиры смогут купить их как во время оформления билета, так и непосредственно в поезде — в вагонах WOG Cafe.

Будут доступны три меню — мясное, детское и вегетарианское. Из взрослых обедов убрали десерты. Это сделано для того, чтобы увеличить порции. Зато в детском меню может появиться игрушка.

Ориентировочно любой из трех ланч-боксов будет стоить около 145 гривен.

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