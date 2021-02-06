Поезд «Днепр – Одесса» может опоздать на 3 часа из-за масштабной железнодорожной аварии

Поезд №53 «Днепр – Одесса» может прибыть в Одессу с большим опозданием из-за аварии на станции Воскобойня в Днепропетровской области.

Железнодорожники почти сутки не могут ликвидировать последствия аварии в Воскобойне, где сошли с рельс 8 грузовых вагонов.

Из-за железнодорожного ЧП «Укрзалізниця» изменила маршруты движения некоторых пассажирских поездов, пустив их в обход станции Воскобойня.

Так, поезд «Днепр – Одесса» отправится из Днепра в 00:35 и поедет через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки и только после этого вернется на обычный маршрут. Из-за этого он может опоздать максимум на три часа.