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Подрыв мины на одесском пляже показали крупным планом: видео от ВМС

Подрыв мины на одесском пляже показали крупным планом: видео от ВМС

Военные моряки опубликовали запись, на которой видно как блуждающую морскую мину доставляют из воды на берег и подрывают.

Происшествие случилось 21 августа 2021 года. В этот день ВМС ВС Украины обнаружили недалеко от одесского берега  и уничтожили две блуждающие морские мины.

Одну из них взорвали прямо в море. Видео ее подрыва «Одесская Жизнь» уже публиковала.

И вот появилась запись уничтожения второй незваной смертельно опасной «гостьи». В этот раз мину доставили на берег и уже там уничтожили.

Такие мины хоть и предназначены для борьбы с кораблями, но и для людей смертельно опасны. Этим летом произошло много случаев подрыва на них людей. Последний такой случай был особо трагичным: погибли сразу три человека, еще два были госпитализированы.

Чтобы не подвергать человеческие жизни опасности, в Одесском и Николаевском регионах закрыты все пляжи, а купание повсеместно запрещено. Но некоторые отдыхающие пренебрегают запретом, и, в результате, платят за свою безалаберность жизнью.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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